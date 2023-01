Sky - Aumenta la fiducia per il rinnovo di Leao: vuole restare al Milan

MilanNews.it

© foto di Imago

Il Milan continua a trattare con Rafael Leao per il rinnovo di contratto. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio nel corso di Sky Calciomercato - L'originale, aumenta la fiducia per il prolungamento del classe '99. Il giocatore ha dimostrato la volontà di rimanere a Milano e i contatti fra Maldini, Massara e l'entourage del giocatore sono continui. La cifra offerta per il prolungamento è di 7 milioni di euro a stagione e si può arrivare ad un accordo.