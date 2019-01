Sky - Calhanoglu, accordo tra il Lipsia e il turco ma Gattuso non vuole farlo partire

Secondo quanto riferisce sport.sky.it in merito al futuro di Hakan Calhanolgu, il giocatore turco avrebbe trovato un accordo con il Lipsia, che da tempo ha messo gli occhi su di lui. Rino Gattuso non vuole però cedere il suo numero 10: con lui in panchina Calhanoglu non parte. Il cub tedesco insiste, sperando in un'apertura dei rossoneri.