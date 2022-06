MilanNews.it

Secondo quanto riportato da SkySport, si è aperto un vero e proprio duello di mercato tra Inter e Milan per Gleison Bremer. Il difensore in uscita dal Torino, infatti, rappresenta l'alternativa a Sven Botman per i rossoneri, cercato dal Newcastle con un'offerta monstre, e a Skriniar per i nerazzurri, finito nell'orbita del PSG.