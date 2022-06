Sky - Fulham su Romagnoli, ma il suo sogno è quello di restare al Milan

MilanNews.it

Il sogno di Alessio Romagnoli è quello di restare al Milan. A riportarlo è Gianluca Di Marzio durante il programma "Calciomercato - L'Originale" in onda su Sky Sport. Il capitano del Diavolo, in scadenza il 30 giugno, nelle ultime ore è stato contattato dal Fulham, che gli ha recapitato un'offerta economica importante: il difensore, però, non sarebbe entusiasta della destinazione e starebbe aspettando il rilancio della Lazio. Ma la sua volontà, come riportato poc'anzi, è quella di continuare a vestire rossonero.