Intervenuto a Sky durante 'Calciomercato - L'originale', Gianluca Di Marzio ha parlato così dell'interesse del Genoa per un attaccante rossonero: "Il piano del Genoa è di avere Retegui come attaccante titolare ma aspetta anche Lorenzo Colombo come vice. Pioli lo porterà al raduno, ma il Genoa lo aspetta".