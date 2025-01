Sky - Gimenez affare complicato. Difficile anche convincere il Bologna per Orsolini

vedi letture

Santiago Gimenez-Milan è un affare complicato, racconta Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24. In ballo ci sono cifre monstre e la volontà del Feyenoord di non cedere assolutamente il giocatore. Per l'inviato di Sky è complicato anche convincere il Bologna per cedere Orsolini.

Per il centrocampo il nome dei rossoneri resta Ricci del Torino.