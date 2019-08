Sky - Il Milan punta sul sì di Correa per convincere l'Atleti ad accettare

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Milan non si tira indietro per Angel Correa, convinto che possa essere l'uomo giusto per la squadra di Giampaolo e forte del sì del giocatore. I 55 milioni offerti dal Monaco all'Atletico Madrid è come se non esistessero, nella testa del Milan. In realtà, infatti, l'argentino ha ribadito al club madrileno la volontà di lasciare la Spagna per approdare in rossonero. L'offerta da 40 milioni di euro più bonus porta il Diavolo nella convinzione che alla fine possano essere agevolati nella felice riuscita dell'affare proprio grazie a questa preferenza palesata dal calciatore.