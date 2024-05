Sky - Incontro questo pomeriggio in sede fra il Milan e Stefano Castagna, agente di Emerson Royal

In attesa del nuovo allenatore il Milan starebbe già iniziando a programmare la prossima estate di calciomercato, nella quale la dirigenza cercherà di completare e rinforzare la rosa con qualche innesto di qualità.

Oltre all'attaccante, che resta la priorità assoluta, il Milan potrebbe fare qualcosa anche per quanto riguarda il terzino a destra. Proprio in merito a questo discorso, stando a quanto riportato nel pomeriggio da Peppe Di Stefano per Sky Sport 24, ci sarebbe stato un incontro a Casa Milan fra la dirigenza rossonera e Stefano Castagna, agente del laterale del Tottenham Emerson Royal.

Ex Betis e Barcellona, classe '99, il brasiliano è un terzino di spinta, un'alternativa che il Milan vorrebbe crearsi. Al momento, però, non si tratterebbe essere di un'opazione in via di definizione, ma aleggia questa sensazione che la dirigenza rossonera un riforzo sulla destra al nuovo alleantore potrebbe farlo.