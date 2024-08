Sky - Juventus, rebus Chiesa. Nessuna trattativa al momento ma da monitorare pista Milan

La Juventus non è ancora riuscita a risolvere la situazione riguardante Federico Chiesa. L'esterno ex Fiorentina è attualmente fuori dal progetto bianconero, come confermato qualche settimana fa dal nuovo allenatore Thiago Motta.

Riporta Sky Sport che al momento non esiste nessun tipo di trattativa concreta per il numero 7 della Juventus ed inevitabilmente sarà un nome da seguire attentamente negli ultimi giorni di mercato: in scadenza a giugno 2025 per Chiesa potrebbe aprirsi anche una clamorosa opzione Milan, che dopo aver chiuso per Fofana sta monitorando attentamente il mercato in attesa di capire se ci potranno essere o meno occasioni delle ultime ore. Il calciatore è attenzionato anche da Roma e Napoli.