Sky - Kaio Jorge, il Milan prova a portarlo subito in Italia

Secondo quanto riferisce Sky, Kaio Jorge del Santos continua ad essere un obiettivo di mercato del Milan. Il giocatore andrà in scadenza di contratto il prossimo 31 dicembre e dunque a gennaio potrà andare via a zero, ma i rossoneri vorrebbe anticipare il suo arrivo a Milano già questa estate, pagando circa 5 milioni di euro il suo cartellino. La richiesta dei brasiliani è di 10 milioni.