Sky - L'AZ Alkmaar ha alzato la sua richiesta per Reijnders: 25 milioni

Il sito di SkySport riporta questo aggiornamento su due trattative che il Milan sta portando avanti da giorni, cioè quelle per Reijnders e Chukwueze: "E' salita a 25 milioni la richiesta dell'AZ Alkmaar per Reijnders. Le parti in questo momento sono distanti nonostante l'accordo con giocatore. C'è comunque fiducia. Sia per Reijnders che per Chukwueze. Le richieste dei club sono importanti ma il Milan è convinto, a fuoco lento, di poter trovare accordi anche con i club".