Sky - Marchetti: "Se Ibra potrà essere titolare, Piatek può partire e il Milan può concentrarsi su Politano"

Intervenuto negli studi di Sky Sport Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha parlato della situazione relativa al calciomercato rossonero. Riguardo alla situazione offensiva e alla possibile partenza di Piatek ha dichiarato: "Se Ibra potrà essere titolare e può garantire continuità, allora Piatek potrà andare via a titolo definitivo. In questo senso, quindi, si potrà andare su Politano, un giocatore che aggiunge qualità ad una parte diversa dall'attacco. Ci sono stati dialoghi con l'Inter, si è parlato anche di uno scambio con Kessie ma il Milan non vuole cedere l'ivoriano perchè se no deve trovare un sostituto. I neroazzurri cederebbero l'esterno solo a titolo definitivo."