Sky - Marchetti su Paquetà: "Interessa al Lione ma non c’è una trattativa già iniziata"

Luca Marchetti, giornalista SkySport, ha parlato di Lucas Paquetà escluso dalla trasferta irlandese: “Paquetà non è stato convocato ma già prima era sul mercato, anche se fosse stato convocato. C’è un interessamento del Lione ma non c’è una trattativa già iniziata, non è nelle prossime ore vedremo partire Paquetà verso la Francia, ma un interesse c’è e va concretizzato”.