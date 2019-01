Sky - Mercato in uscita: Bologna tratta per Laxalt e Halilovic, Simic al Frosinone

Si muove il mercato in uscita per il Milan, importanti trattative in corso secondo Gianluca Di Marzio presente a 'Calciomercato - L'Originale' su Sky Sport. Il Frosinone prende Simic dai rossoneri, mentre il Bologna oggi a Casa Milan ha trattato per Laxalt e Halilovic. Nei prossimi giorni potrebbero esserci degli sviluppi importanti.