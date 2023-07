Sky - Milan, c’è distanza con il Chelsea per Pulisic. Offerta per Chukwueze

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Come riportato da Gianluca di Marzio a Calciomercato L'Originale, il Milan continua a trattare Christian Pulisic del Chelsea. Tra i rossoneri e il club Blues, però, c'è ancora distanza. Nel frattempo i rossoneri hanno fatto un'offerta per Samuel Chukwueze del Villareal. Cosa significa questo? Che, occupando un posto negli slot extracomunitari, il Milan non andrebbe più su Daichi Kamada.