Sky - Milan, caccia al vice-Theo: bloccato Calafiori. Ma spunta la soluzione interna Bartesaghi

vedi letture

Secondo quanto riferisce Sky, in attesa di cedere Fodé Ballo-Touré, il Milan è al lavoro per cercare un altro vice-Theo Hernandez. Il nome più caldo è senza dubbio quello di Riccardo Calafiori, che è stato bloccato: i rossoneri, che per questo ruolo stanno cercando un giocatore italiano, hanno infatti già raggiunto un accordo di massima con il Basilea per un prestito. Ma nelle ultime ore è spuntata anche una nuova idea, vale a dire quella di portare in prima squadra Davide Bartesaghi, terzino sinistro classe 2005 che milita nella Primavera milanista.