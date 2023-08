Sky - Milan, chiesto Broja al Chelsea: no dei blues al prestito dell'attaccante

Intervenuto a Sky Sport durante Calciomercato L'Originale, Gianluca Di Marzio ha parlato così della questione centravanti per il Milan: "Se il Milan darà l'ok per il prestito di Colombo, che piace a Genoa e Cagliari, il Milan cercherà un attaccante con determinate caratteristiche: i rossoneri hanno chiesto Armando Broja del Chelsea, ma il giocatore non è in uscita per ora e il Chelsea non ha dato apertura al prestito".