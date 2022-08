Sky - Milan, domani Thiaw sarà a Milano: arriverà a titolo definitivo dallo Schalke 04

MilanNews.it

Malick Thiaw è ad un passo dal Milan. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio nel corso di Sky Calcio - L'originale, il difensore di proprietà dello Schalke 04 nella giornata di domani sarà a Milano per poi sostenere le visite mediche direttamente lunedì. Il classe 2001, in piena linea con quella che è la filosofia della società, si trasferirà in Italia a titolo definitivo per cinque o sei milioni di euro.