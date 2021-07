Sky - Milan, fatta per Fodé Ballo-Touré del Monaco. Il senegalese sarà a Milano sabato

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Calciomercato - L'Originale su Sky Sport 24, il Milan ha chiuso la trattativa col Monaco per Fodé Ballo-Touré. Il terzino, il vice Theo nei piani dei rossoneri, sarà un nuovo giocatore del Diavolo per 4 milioni di euro più 500.000 di bonus legati alla qualificazione in Champions League del Milan e alle presenze del giocatore. Il senegalese è atteso in città nella giornata di sabato.