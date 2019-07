Sky - Milan, i rossoneri ci stanno provando per Demiral

Secondo quanto riferisce Sky, il Milan ci sta provando per Merih Demiral, difensore che la Juventus ha acquisto dal Sassuolo per 18 milioni di euro. Se i bianconeri dovessero rivenderlo ai rossoneri lo farebbero certamente ad un prezzo maggiore. Il giocatore turco classe 1998 ha le caratteristiche giuste per il Milan in quanto può essere utile fin da subito, ma può anche crescere nel tempo. I rossoneri hanno la priorità di prendere un difensore centrale in quanto al momento, con Caldara che sta recuperando dal grave infortunio dal ginocchio, a disposizione di Giampaolo ci sono solo Romagnoli e Musacchio.