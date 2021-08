Sky - Milan, l'alternativa a Adli è Grillitsch dell'Hoffenheim

Tra i nomi valutati dal Milan per il centrocampo, oltre a quello di Yacine Adli, figura anche il profilo di Florian Grillitsch. Il centrocampista dell'Hoffenheim, protagonista con l'Austria agli ultimi europei, è un nome che piace alla dirigenza rossonera. Secondo il sito di Sky Sport, in questa sessione di mercato, Maldini e Massara punteranno su uno di questi due nomi per rinforzare la mediana.