Sky - Milan, niente Parma per Conti: il terzino vuole restare e giocarsi il posto a destra con Calabria

Secondo quanto riferisce Sky, Andrea Conti, su cui aveva messo gli occhi il Parma, vuole restare al Milan e nelle prossime ore parlerà con i dirigenti di via Aldo Rossi per ribadire la sua volontà di rimanere in rossonero e giocarsi il posto sulla fascia destra con Davide Calabria. Nei giorni scorsi, il suo agente, Mario Giuffredi, aveva dichiarato ai microfoni di Milannews.it che il suo assistito resterà al Milan senza ombra di dubbio (clicca qui per leggere la nostra intervista esclusiva).