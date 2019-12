Sky - Milan, non c'è accordo col Barcellona per Todibo: i rossoneri arrivano a 15 mln

Nel mercato di gennaio il Milan proverà a rinforzarsi in difesa, e Todibo del Barcellona sembra essere il profilo giusto. Il giovane difensore francese ha convinto Maldini e Boban, che hanno già contattato il club spagnolo per intavolare una trattativa. Stando a quanto riporta Sky Sport la formula giusta potrebbe essere il prestito con obbligo di riscatto, ma non c'è ancora un accordo sulla valutazione del giocatore fra le due squadre. I blaugrana chiedono non meno di 25 mln, il Milan crede che 15 mln sia la cifra giusta. Il Barcellona inoltre vuole inserire una clausola di recompra.