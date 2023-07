Sky - Milan, novità Scamacca: i rossoneri hanno proposto Origi al West Ham

MilanNews.it

Come riportato da Manuele Baiocchini a Sky Sport, per l’attacco del Milan la novità riguarda Gianluca Scamacca: l'attaccante classe '99 è il preferito per l’attacco del Milan. I rossoneri hanno proposto al West Ham Origi, ma, al momento, la trattativa non sembra decollare. Il belga vuole ancora decidere il proprio futuro, anche se vorrebbe rimanere a Milanello.