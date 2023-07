Sky - Milan, oggi primo contatto ufficiale con l'AZ per Reijnders: la situazione

MilanNews.it

Stando a quanto riferisce Luca Marchetti su Sky Sport 24 nella giornata di oggi il Milan ha avviato i primi contatti ufficiali con l'AZ Alkmaar per Tijjani Reijnders. Le richieste del club olandese per il centrocampista si attestano sui 18 milioni di euro (l'AZ ha già rifiutato offerte da Spagna ed Inghilterra sui 14 milioni), i rossoneri con questo primo contatto ufficiale puntavano a capire che tipo di offerta presentare nei prossimi giorni per accontentare l'AZ.

Per quanto riguarda gli altri obiettivi, Pulisic è il più vicino. il Milan continua a parlare con il Chelsea. Gli altri nomi rimangono comunque sul tavolo.