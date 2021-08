Sky - Milan, Pellegri e Bakayoko in dirittura d’arrivo

Secondo quanto riportato da SkySport si aspetta una risposta dal Monaco per Pietro Pellegri, ma una quadra è stata già trovata, così come per Bakayoko. “Per Bakayoko e Pellegri siamo in dirittura d’arrivo”, ha spiegato Peppe di Stefano in collegamento. Per Pellegri manca solo una mail di risposta del Monaco all’offerta del Milan, per quanto riguarda Bakayoko anche li ci siamo nell’intesa generale trovata tra le parti, di un prestito tra rossoneri e il Chelsea.