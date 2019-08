Sky - Milan, per Correa offerta da 38 mln più bonus: i rossoneri non faranno rilanci

Secondo quanto riporta Sky, per Angel Correa, il Milan ha offerto all'Atletico Madrid 38 milioni di euro più bonus, mentre gli spagnoli lo valutano 55 milioni. I rossoneri hanno già comunicato all'agente dell'argentino che non intendono fare rilanci perchè per loro la valutazione del giocatore sudamericano è quella. La trattativa continua quindi ad essere in una fase di stallo.