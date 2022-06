Sky - Milan, sempre viva la pista Ziyech. Per la difesa torna di moda Diallo e spunta Hincapié del Leverkusen

MilanNews.it

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha riportato le ultime novità di mercato sul Milan. Queste le sue parole: "In attesa che vengano ufficializzati i rinnovi dei dirigenti, riconfermiano l'intrigante idea di Ziyech con i contatti avvenuti con il giocatire. Il Chelsea sta accontentando i calciatori che vogliono andare via e potrebbe essere così anche per l'esterno. C'è sempre l'attenzione poi per De Ketelaere dal Bruges. Il tassello importante poi è quello del difensore. Dopo il nome di Acerbi, i rossoneri sono tornati su un vecchio pallino ovvero Diallo del Psg. Il giocatore piace molto ai rossoneri, lascerà la capitale francese e potrebbe abbassarsi la cifra richiesta dai parigini avendo molti giocatori in esubero. Un altro giocatore che piace molto è Hincapiè del Leverkusen, difensore ecuadoriano e che i rossoneri seguono con grande attenzione. Ha una valutazione molto alta ma è un giocatore che piace molto. Il Milan poi sa che l'Inter è in vantaggio su Bremer ma i rossoneri seguono la situazione per approffittarne nel caso la trattativa tra il brasiliano e i neroazzurri non si chiuda"