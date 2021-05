Sky - Milan, si proveranno ad abbassare le cifre dei riscatti di Tonali e Tomori. Giroud è il nome per l'attacco

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Sugoni ha parlato della situazione in casa Milan. Queste le sue parole: "Il Milan ha la certezza della permanenza di Pioli e lavora per i rinnovi e sopratutto i riscatti. Deve riscattare Tomori e Tonali. Con il Chelsea e il Brescia, il discorso propende per un dialogo per abbassare le cifre dei riscatti. Non sarà semplice ma il Milan ci proverà. Per l'attacco attenzione al profilo di Giroud che si libererà a zero dal Chelsea e potrebbe essere un profilo interessante"