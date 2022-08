Sky - Milan, valutazioni su Odriozola per sostituire l'infortunato Florenzi

MilanNews.it

Secondo quanto riportato da Luca Marchetti di SkySport, il Milan sta monitorando la situazione legata ad Alvaro Odriozola, terzino destro del Real Madrid ed ex Fiorentina, per l'eventuale sostituzione dell'infortunato Florenzi; si precisa, comunque, che tale intervento "non sarebbe una necessità stringente, vista la presenza di Kalulu che potrebbe giocare da terzino destro", ma una opportunità che sarà valutata nelle prossime ore.