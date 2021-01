Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ha escluso, negli studi di Sky Sport, dei possibili contatti tra il Milan e Zaccagni per l'approdo del giocatore veronese in maglia rossonera in questa sessione di mercato. Il centrocampista dell'Hellas, invece, avrebbe avuto delle avance da parte del Napoli che vorrebbe bloccarlo per giugno.