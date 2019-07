Sky - Nuovi contatti telefonici tra Milan e Juve per Demiral: i rossoneri insistono

Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, oggi ci sono stati nuovi contatti telefonici tra Milan e Juventus per Demiral. Il club rossonero sta insistendo per portare il centrale turco in rossonero, con i bianconeri che devono decidere se cederlo o meno. Nel caso in cui la Juventus si convincesse si potrebbe studiare la formula giusta per il trasferimento dell'ex Sassuolo al Milan.