Sky - Offerta del Milan per Morata. Ha una clausola da 12 milioni circa

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, il Milan sta continuando a pensare ad Alvaro Morata per l'attacco; al momento, la proposta comprende un quadriennale ad un ingaggio ridotto (4 milioni a stagione) rispetto al triennale che lo spagnolo percepisce attualmente dall'Atletico Madrid. In caso di accordo, il Milan potrebbe acquistarlo subito pagando la clausola di 10 milioni di euro più relative tasse per un totale di circa 12 milioni di euro.