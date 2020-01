Sky - Per Piatek solo richieste in prestito. Il Milan per ora lo cede solo a titolo definitivo

Intervenuto negli studi di Sky Sport Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha parlato della situazione legata a Piatek. Queste le sue parole: "la situazione per Piatek è aperta solo a titolo definitivo. Il Milan farà a meno di Piatek solo se arrivano offerte vicino ai 30-35 milioni. Per ora ci sono stati solo interessamenti e nessuna offerta. Richieste di prestito il Milan ne avrebbe ma i rossoneri, per ora lo vogliono cedere solo a titolo definitivo anche se la situazione è in divenire. Il Milan, infatti, verso la fine del mercato potrebbe pensare di cederlo in prestito per cercare di rivalutarlo e non deprezzarlo definitivamente."