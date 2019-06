Sky - PSG-Donnarumma: ancora nessun contatto, ma Leonardo farà un tentativo

Oltre alla trattativa de Ligt-PSG, Mino Raiola a Parigi potrebbe far pensare ad un nuovo ritorno di fiamma per l'operazione Donnarumma. Secondo Gianluca Di Marzio presente a 'Calciomercato - L'Originale' su Sky Sport, al momento non ci sono stati contatti fra le parti ma è confermata la volontà di Leonardo di fare un tentativo di portare Donnarumma a Parigi nelle prossime settimane.