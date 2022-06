Sky - Roma, Zaniolo è sul mercato: lui non vuole andare in Premier, primi approcci di Milan e Juventus

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Zaniolo è sul mercato: lo riferisce Sky che spiega che per la Roma il giocatore è in uscita e con la sua cessione verrà di fatto finanziato il mercato estivo dei giallorossi. Il giocatore non vorrebbe andare in Premier League e per questo per ora ha messo da parte l'opzione Newcastle. Milan e Juventus avrebbero già avuto i primi approcci per provare ad arrivare all'attaccante italiano.