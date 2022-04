Sky - Romagnoli potrebbe restare al Milan, la Lazio ha offerto meno dei rossoneri

© foto di DANIELE MASCOLO

Negli studi di Sky Sport il giornalista esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha spiegato come il capitano dei rossoneri, Alessio Romagnoli, potrebbe restare al Milan anche la prossima stagione. La Lazio, infatti, riporta, ha offerto meno soldi del Diavolo per il nuovo contratto del numero 13. Il giocatore si trova bene a Milano e, dunque, una sua permanenza, a queste condizioni, non è da escludere.