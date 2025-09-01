Sky - Saltata definitivamente la trattativa per Joe Gomez

L'affare tra il Milan e il Liverpool per Joe Gomez sarebbe ad un punto morto, anzi ormai definitivamente sfumato. Come riportato poco fa da Sky Sport, la trattativa per il centrale del Liverpool sarebbe sfumata a causa dei diversi problemi riscontrati negli ultimi minuti in merito a una decisione presa proprio dal Liverpool. Gli inglesi infatti, avrebbero negato l'autorizzazione al Milan per chiudere e organizzare le visite mediche in Italia con Joe Gomez, ormai pronto a salutare Liverpool destinazione Milano.

La trattativa sarebbe così saltata del tutto, con il Milan che ha da poco chiuso per un nuovo difensore: David Odogu del Wolfsburg (CLICCA QUI)

CALCIOMERCATO MILAN: IL PUNTO

È fatta per il trasferimento di Adrien Rabiot al Milan. 30 anni compiuti il 30 aprile, Rabiot firmerà un contratto quadriennale tra i 4.5 e i 5 milioni l'anno. Al Marsiglia andranno attorno ai 10 milioni, bonus inclusi; una percentuale andrà al giocatore francese, il 30%. Rabiot sosterrà le visite mediche a Clairefontaine, nel ritiro della nazionale francese.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan per la difesa valuta anche l’investimento su Noahkai Banks, classe 2006 dell’Augsburg. Nato alle Hawaii e statunitense di nazionalità, Banks è alto 1,93 metri e ha giocato 8 partite nello scorso campionato di Bundesliga, entrando a gara in corso nella prima giornata di quello attuale.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, nonostante una "timida apertura ad un trasferimento", Santiago Gimenez "non lascerà il Milan".

Yunus Musah, in questi minuti, sta svolgendo le visite mediche con l'Atalanta. L'americano si vestirà di neroazzurro in prestito oneroso per 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro e un 10% sulla futura rivendita.