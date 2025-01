Sky Sport DE - Improbabile che Rashford si trasferisca al Dortmund. Spinge il Milan

vedi letture

Il nome di Marcus Rashford è uno dei più caldi del momento, almeno per quanto riguarda il calciomercato del Milan. I rossoneri sarebbero interessati alla proposta di prestito del Manchester United che, in rotta con il suo calciatore, lo ha dichiaratamente messo in vetrina proponendolo a diversi club in giro per l'Europa. Tra questi c'è anche la compagine tedesca del Borussia Dortmund.

Secondo l'ultimo aggiornamento di Patrick Berger, collega di Sky Sport DE, sarebbe da considerarsi improbabile un trasferimento di Marcus Rashford a gennaio al Dortmund. Il club giallonero avrebbe valutato la proposta valutandola troppo costosa tra prezzo del prestito e dello stipendio. Viene riportato invece che a spingere è il Milan, dal momento che il fratello-agente del giocatore oggi si trova a Milano. Da seguire quali saranno i prossimi aggiornamenti.