Sky - Trattativa avviata per Ballo-Touré: il Milan vuole il prestito con diritto a 4 milioni di euro

L'ultimo nome in casa Milan come rinforzo per la prossima stagione è quello di Fodè Ballo-Tourè. Il laterale senegalese in forza al Monaco è al centro di una trattativa proprio tra il club monegasco e quello rossonero che lo vorrebbe come rinforzo per la corsia sinistra. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio da Sky, in particolare, la dirigenza del Milan vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 4 milioni. Il Monaco, dal canto suo, vorrebbe qualcosa in più ma soprattutto l'inserimento dell'obbligo di riscatto.