SkySports UK - Milan, il Manchester Utd non dovrebbe cedere Bailly a gennaio

Secondo quanto riportato da SkySportsUK, Eric Bailly - accostato negli ultimi giorni al Milan - non dovrebbe lasciare il Manchester Utd in prestito in questa sessione di mercato; il difensore ivoriano, attualmente impegnato in Coppa d'Africa, ha esteso il suo contratto con il club inglese l'anno scorso e ha collezionato 7 presenze in questa stagione, tre delle quali con Rangnick in panchina.

Eric Bailly is not expected to leave #MUFC on loan in this window amid interest from AC Milan. — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 12, 2022