SkyUK: non ci sono chance che Gomez vada al Milan. I due club hanno accettato la mancanza di tempo per chiudere l'affare

vedi letture

Secondo quanto riportato da SkySportsUK, Joe Gomez resterà al Liverpool, qualunque cosa accada, anche se Marc Guehi completasse il suo trasferimento ad Anfield. Il Milan ha presentato un'offerta per ingaggiare il difensore centrale, ma entrambe le parti hanno accettato che non ci sarebbe stato abbastanza tempo per completare le visite mediche e concludere l'affare una volta deciso il futuro di Guehi. Diverse altre richieste sono state respinte dal Liverpool, che non voleva lasciarlo andare in prestito.