Sondaggi dalla Francia per Fofana: il Milan fissa il prezzo
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Il Milan ritiene Fofana cedibile: fissato anche il prezzo della sua cessione. Nel frattempo alcuni club francesi hanno fatto dei sondaggi per il 19 rossonero
Youssouf Fofana è uno dei candidati principali a lasciare il Milan nel corso di quest'estate, con la società rossonera pronta ad ascoltare eventuali offerte per il centrocampista francese, arrivato nell'estate 2024 dal Monaco per oltre 20 milioni di euro.
Stando a quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, in questi giorni ci sarebbero stati alcuni timidi sondaggi da parte di club francesi per Youssouf Fofana. La richiesta del Diavolo si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro, cifra ritenuta adeguata per autorizzare la cessione.
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