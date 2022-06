Spormediaset - Milan, non ci sono frizioni fra dirigenza e proprietà. Continua il lavoro su Botman e Renato Sanches

MilanNews.it

Del mercato del Milan e delle situazioni legate ai rinnovi di Maldini e Massara ha parlato Claudio Raimondi dagli studi di Sportmediaset, dicendo: “Si era parlato di qualche divergenza fra la nuova proprietà e la dirigenza del Milan per quel che riguarda il mercato, non è così. Il dialogo è fluido. Certamente non ci sarà un budget ingente da destinare al mercato, ma la cosa sicura è che il Milan non parteciperà ad aste. Il Milan non alzerà l’offerta di 30 milioni per Botman nonostante il Newcastle offra 38. Dipende dalla volontà del giocatore e dal Lille se accetterà la proposta dei rossoneri. Il Milan però potrebbe decidere di promuovere definitivamente Kalulu e investire più in altri ruoli. Anche su Renato Sanches può prevalere la volontà del giocatore. L’insidia PSG non è tramontata ma di sicuro il Milan non può pareggiare i 30 milioni offerti dai parigini. Il club di via Aldo Rossi è arrivato a 15 più 3 di bonus. Se dovesse sfumare Rena Sanches, ieri è decollata l’idea di Traorè del Sassuolo. Chiaro che non è lo stesso ruolo del portoghese dato che lui fa il trequartista, ma comunque sarebbe un innesto importante dato che è un giovane promettente. In questo caso il Milan rimetterebbe Bennacer fisso a fianco a Tonali”.