Sport - Milan, occhi su Ilias Akhomach: è in scadenza a giugno con il Barcellona

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan ha messo gli occhi su un giovane talento del Barcellona: si tratta di Ilias Akhomach, attaccante classe 2004 che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Lo riferisce Sport che spiega che il club balugrana sta provando da tempo a convincerlo a rinnovare, ma per ora senza riuscirci. Da mesi i rossoneri sono al lavoro per provare a portarlo a Milanello.