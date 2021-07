Sportitalia - Milan, tutte le mosse di mercato in programma

Proseguono nonostante la pioggia di acquisti in serie del weekend, le trattative per quanto riguarda il Milan. La frenata verbale fatta registrare sul fronte Vlasic preoccupa il giusto, perchè propedeutica ad un affare che i rossoneri vorrebbero comunque riuscire a chiudere con la formula prediletta. Nonostante ciò non mancano delle soluzioni alternative prese in considerazione per il ruolo. Attenzione anche alle uscite, con Jorge Mendes sempre al lavoro per trovare una sistemazione a Rafael Leao e con la soluzione Wolverhampron che sembra quella più percorribile. Senza dimenticare dell'altra necessità rossonera, ovvero quella di trovare un nuovo esterno destro da alternare a Calabria. Il nome in pole position resta quello di Dalot, ma la concorrenza è importante e porta anche al Real Madrid, guarda caso lo stesso club cui i rossoneri potrebbero chiedere Odriozola: un piano B che sta prendendo piede sempre con maggiore forza. Davanti, occhio agli investimenti in prospettiva: oltre a Kaio Jorge piace sempre molto il profilo di Daramy, per il quale il gruppo Red Bull resta sempre in leggero vantaggio.