Sportitalia - Romagnoli, il rinnovo con il Milan non decolla: si inserisce la Lazio

Il rinnovo di Alessio Romagnoli col Milan non si sblocca, riporta Sportiitalia sul proprio sito, e iniziano quindi ad arrivare le prime pretendenti per il centrale classe ’95 che a giugno vedrà scadere il proprio contratto con i rossoneri. La Lazio di Lotito è pronta a fare un’offerta contrattuale al difensore per prenderlo a parametro zero, provando anche a far forza sulla sua fede biancoceleste, mai nascosta da Romagnoli.