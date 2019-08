Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, André Silva si allena a Milanello e resterà a disposizione fino a quando dal Monaco non arriverà la stessa cifra offerta dai monegaschi qualche settimana fa, cioè 30 milioni di euro, prima che la trattativa saltasse per dubbi sulle sue condizioni fisiche.