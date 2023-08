SportMediaset - Ballo-Touré si avvicina al Werder Brema. Il Milan ha chiesto Calafiori al Basilea in prestito con diritto di riscatto

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, Fodé Ballo-Touré, che non rientra più nei piani di Stefano Pioli, si sta avvicinando sempre di più al Werder Brema: nella casse del club di via Aldo Rossi dovrebbe finire circa 4 milioni di euro. Non appena uscirà il senegalese, i rossoneri affonderanno su Riccardo Calafiori, terzino sinistro del Basilea. Il Milan lo ha chiesto agli svizzeri in prestito con diritto di riscatto.