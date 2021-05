SportMediaset - Brahim Diaz in bilico tra Milan e Real. L'alternativa per i rossoneri è Under della Roma

Il futuro di Brahim Diaz è in bilico tra Milan e Real Madrid. Il giocatore spagnolo vorrebbe restare in rossonero e il Diavolo sarebbe contento di trattenerlo, ma non può e non vuole svenarsi. L'alternativa a Diaz è Cengiz Under, attaccante esterno della Roma che ha giocato questa stagione in prestito al Leicester. Per farlo partite, i giallorossi chiedono 15 milioni di euro. Lo riferisce oggi SportMediaset su Italia Uno.